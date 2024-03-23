Происшествия 23 марта 2024, 21:59 Два добровольца отряда «Лиза Алерт» стали жертвами теракта в Crocus City Hall «Лиза Алерт»: два добровольца отряда погибли при теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два добровольца из отряда «Лиза Алерт» погибли при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили на сайте организации. Жертвами теракта стали Татьяна Абдулова и Олег Павловский из Ульяновской области.

«Горе коснулось и нас — мы потеряли друзей и соратников», — сказано в некрологе.

Реклама

Павловский с позывным Гамлет был в отряде связистом и страшим поисковой группы. Абдулова, позывной Злюка, в прошлом была инструктором школы «Лиза Алерт». Они встретились на работе и переехали в Москву. А потом пошли на концерт, который стал для них последним, написали их коллеги-волонтеры.

«Трагедия для отряда. Нет слов, которые закроют эту дыру. <…> Остались дети», — написали в некрологе.

Во время теракта пропала сотрудница группы «Пикник» Екатерина Кушнер. Она не выходит на связь и не значится ни в каких списках.