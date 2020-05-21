21 мая 2020, 19:25
Два детских сада в Вологде закрыли из-за коронавируса
Два детских сада в Вологде закрыли после того, как у двух человек нашли коронавирус. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
По данным RT, в детском саду № 105 вирус выявили у одного из родителей, чей ребенок посещал учреждение. Детский сад № 96 закрыли из-за коронавируса у одного из воспитанников. В сообщении операштаба говорится, что «еще два детских сада Вологды закрыли из-за COVID-19».