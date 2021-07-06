Два детских лагеря и несколько сел эвакуировали на Урале из-за затопления

Обрушившиеся на Свердловскую область проливные дожди подтопили дома, размыли дамбу и дороги. В нескольких селах введен режим ЧС, спасатели эвакуировали более 140 местных жителей. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его данным, особенно сильно от непогоды пострадал город Верхняя Салда и Горноуральский городской округ. Вода успела подтопить два лагеря «Лесная сказка» и «Тирус», где отдыхали 300 детей. Их экстренно эвакуировали в ДК им. Г. Д. Агаркова в Верхней Салде, оттуда их заберут родители, написал губернатор в своем Instagram.

«Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены свыше 50 домов, некоторые из них — по самую крышу. Подтоплено больше 70 дворов, эвакуировано около 120 человек. <…> В селе Николо-Павловское размыло дорогу. Эвакуированы 24 человека, в том числе дети», — уточнил Куйвашев.

Для эвакуированных жителей были организованы временные пункты размещения. На месте работает МЧС, спасатели оказывают пострадавшим помощь.

Кроме того, вода повредила железнодорожные пути, поэтому сейчас движение части поездов из Нижнего Тагила и Алапаевска приостановлено.

Куйвашев добавил, что накануне из-за разлива реки Черемшанка вода подступила к деревне Никитино, но сейчас угрозы подтопления жилых домов нет. Ремонтно-восстановительные работы в пострадавших населенных пунктах начнутся, когда спадет вода.