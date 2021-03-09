Два десятка вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

В понедельник, 8 марта, 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае, написала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЗабЖД.

Уточняется, что вагоны с углем сошли с путей на перегоне Чичатка–Жанна в Могочинском районе. Из-за этого был нарушен габарит нечетного пути. Движение на этом участке было временно остановлено в четном и нечетном направлениях.

На место произошедшего прибыли два аварийно-восстановительных поезда. В целом в восстановительных работах принимали участие 194 специалиста и 29 единиц техники. Пострадавших в результате произошедшего нет. Сейчас выясняются причины схода.