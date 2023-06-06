Происшествия 06 июня 2023, 12:20 Два десятка домов в Новой Таволжанке получили повреждения после атак беспилотников ВСУ Гладков: ВСУ 12 раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА в Новой Таволжанке РИА «Новости»

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Украинские военные 5 июня атаковали Новую Таволжанку с помощью беспилотников. За минувший понедельник они 12 раз сбрасывали с БПЛА взрывные устройства на жилые дома, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате пострадали около 20 домостроений, уточнил он. Кроме того, в этом населенном пункте в течение 5 июня зафиксировали 105 прилетов.

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В общей сложности ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу почти 500 снарядов разного калибра, добавил Гладков. Он обратил внимание, что противник бил по жилым массивам в Шебекине. Масштаб разрушений продолжают оценивать.

«Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу», — добавил губернатор.

Над Белгородом за прошедшие сутки дважды работала система ПВО по воздушным целям. В результате никто не пострадал, но повреждения получили два служебных автомобиля.