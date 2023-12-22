Происшествия 22 декабря 2023, 10:28 Два десятка автомобилей столкнулись в нижегородском селе, есть пострадавшие Более 25 машин столкнулись в Нижегородской области, пострадали пять человек РИА «Новости»

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Крупная авария с участием 26 автомобилей произошла в селе Ближнее Борисово в Нижегородской области. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, в пятницу около 7:30 возле дома №11 по улице ДОС произошло ДТП. В результате столкновения более двух десятков транспортных средств пострадали пять человек. На месте происшествия находятся экстренные службы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.

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Минувшей ночью в Ростовской области легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в грузовик MAN. В аварии погибли пять человек, в том числе трое детей. В Пермском крае погибла пенсионерка, находившаяся в Lada во время ДТП с участиемУАЗ.