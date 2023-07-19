Эксклюзив 19 июля 2023, 08:36 Два дерева упали на дорогу и автомобиль в Печатниках «360»: два дерева упали на дорогу и автомобиль в Печатниках, пострадавших нет Unsplash

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Два дерева упали на проезжую часть на Шоссейной улице в Москве, одно из них угодило в мерседес. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Вызов поступил в городские службы примерно в восемь утра. По имеющимся данным, деревья также оборвали провода электроснабжения, но искр очевидцы не заметили. ЧП обошлось без пострадавших, если не считать черного мерседеса, в салон которого теперь еще и льется дождевая вода.

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Ранее в Подмосковье рассказали о последствиях урагана, накрывшего столицу и область. Специалисты «Мосавтодора» убрали с региональных трасс поваленные стихией деревья вблизи Каширы, Балашихи, Подольска и других городов.