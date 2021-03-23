Два дальнобойщика подрались на границе России с Грузией. Один из них погиб

Драка между дальнобойщиками произошла на российско-грузинской границе в районе Крестового перевала. В результате один из водителей убил другого, сообщил «360» источник.

Несколько сотен грузовиков скопилось на границе РФ и Грузии, так как сейчас она закрыта на въезд и выезд из-за угрозы схода лавин. По сведениям от источника, в результате драки один из дальнобойщиков, предположительно турецкого происхождения, убил армянского водителя. Конфликт между ними возник на нейтральной территории. На место выехали грузинские следователи.

В пограничном управлении ФСБ РФ по Северной Осетии не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. В пресс-службе погрануправления сообщили, что пока не располагают такими данными.