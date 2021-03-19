Два дачных дома сгорели в Ивановской области в ночь с четверга на пятницу, 19 марта, написал «Царьград».

Уточняется, что первое сообщение о пожаре поступило из кооператива «Медик». Спасателям понадобилось полчаса, чтобы добраться до места и ликвидировать горение. Здание с пристройками было полностью уничтожено.

Второе возгорание произошло ближе к утру в товариществе «Текстильщик-2». Огонь был ликвидирован, однако хозяевам этого объекта тоже придется строить новый дом.