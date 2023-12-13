Происшествия 13 декабря 2023, 22:50 Два чиновника пострадали от взрыва мины в Белгородской области — СМИ Baza: от взрыва мины под Белгородом пострадали два чиновника райадминистраций РИА «Новости»

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В результате подрыва на мине автомобиля «УАЗ-Патриот» в Белгородской области пострадали чиновники местной администрации. В машине находились замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко и глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, сообщил Telegram-канал Baza.

Помимо чиновников, в автомобиле находился один местный житель, 49-летний мужчина. В результате взрыва пассажиры получили серьезные травмы, их доставили в медицинские учреждения. Больше всех пострадал Бородаенко, у него частичная ампутация нижних конечностей, сообщили авторы Telegram-канала.

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Машина с мирными жителями подорвалась на мине в районе хутора Высокий в Краснояружском районе, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона не уточнил, как именно мина оказалась на проезжей части.

По информации Baza, есть еще одна версия произошедшего. Взрыв мог произойти из-за атаки беспилотника.

Официально эту информацию пока не подтвердили.