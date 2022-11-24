Происшествия 24 ноября 2022, 15:12 Два человека погибли при крушении моторного параплана на Кубани ТАСС: два человека погибли при падении параплана на машину в Краснодарском крае Публичное достояние

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На Кубани потерпел крушение параплан. Известно о двух погибших, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла 24 ноября в городе Хадыженске в Краснодарском крае. Параплан с мотором упал на припаркованный на улице Кирова автомобиль.

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«Два человека, которые были в нем, погибли», — сообщил собеседник агентства.

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Автомобиль, на который рухнул параплан, получил повреждения. Пожара после крушения не возникло. Обстоятельства случившегося выясняются.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Предварительно установлено, что владелец легкомоторного параплана не справился с управлением.

В начале ноября в четырех километрах от аэропорта Сокеркино в Костроме упал вертолет Ми-2. Винтокрылая машина потерпела крушение во время захода на посадку. На борту находились два пилота, два медика и пациент. Последний скончался на месте. Трех пострадавших доставили в реанимацию.

Среди возможных причин крушения вертолета предварительно назвали ошибку пилотирования или техническую неисправность. Сертификат на полеты у Ми-2 действовал до декабря 2025 года.