Эксклюзив 11 марта 2024, 14:33 Два человека выпали с 12-го этажа в Москве Источник «360»: два человека выпали с 12-го этажа в Москве, один погиб РИА «Новости»

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В Москве с высоты 12-го этажа выпали два человека, один из них скончался. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП произошло на юго-востоке столицы, рядом с домом № 2 по улице Лавриненко. С заявлением обратился очевидец, который увидел факт падения мужчины и женщины.

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Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали смерть одного выпавшего, второго доставили в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В начале января в Москве мужчина погиб после падения из окна в ходе драки с сыном.