Два человека, включая сотрудника ДПС, пострадали из-за аварии на МКАД

Два человека, одним из которых был сотрудник ДПС, пострадали в ДТП на МКАД. Об этом написала Госавтоинспекция Москвы.

На автомобиль ГИБДД на 80-м километре внешней стороны кольцевой автодороги в 06:20 12 января наехал грузовик марки Volvo, из-за чего патрульная машина и находившийся рядом автомобиль «Газель» загорелись. Во время столкновения сотрудники ДПС занимались оформлением другого незначительного ДТП, в котором столкнулись КамАЗ и «Газель», но пострадавших на тот момент не было.

Из-за наезда грузовика сотрудник Госавтоинспекции и водитель «Газели» получили телесные травмы. По предварительным данным, не тяжелые — только ушибы. Все пострадавшие в момент наезда находились на проезжей части. По факту случившегося организовали проверку. Движение на МКАД перекрыли на трех полосах из пяти.