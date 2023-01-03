Происшествия 03 января 2023, 12:39 Два человека, в том числе ребенок, погибли в лобовом столкновении на свердловской трассе ГИБДД: в аварии на трассе под Екатеринбургом погибли пятилетний мальчик и девушка РИА «Новости»

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Два человека погибли, еще шесть получили травмы в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Свердловской области. Среди погибших — пятилетний ребенок, сообщила Госавтоинспекция региона в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Госавтоинспекции Свердловской области Фото: Госавтоинспекции Свердловской области

«В результате лобового столкновения на автодороге Пермь — Екатеринбург погибли два человека, среди которых пятилетний ребенок. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

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Авария произошла в ночь на 3 января на 319-м километре трассы. Водитель Lada Largus — 50-летний мужчина — ехал в сторону Перми на большой скорости. В какой-то момент машину занесло на скользкой дороге и выбросило на встречную полосу. Легковушка врезалась в Renault Duster, которым управлял 35-летний мужчина.

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В результате столкновения погибли пятилетний мальчик и 22-летняя девушка, ехавшие в отечественном автомобиле. Кроме того, травмы получили оба водителя и четыре пассажира Lada, в числе которых — 27-летняя мать погибшего ребенка.

С ушибами, ссадинами, переломами и сотрясениями головного мозга пострадавших доставили в больницы Ревды и Первоуральска.

Водитель Lada — житель Башкирии. За 11 лет водительского стажа на его счету семь административных взысканий за нарушения ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что пассажиры его автомобиля воспользовались сервисом совместных поездок.