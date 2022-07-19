Два человека утонули за неделю в Кургане

В Кургане за прошедшую неделю на водных объектах утонули два человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«На водных объектах на территории областного центра утонуло двое граждан, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения», — отмечается в сообщении.

По данным информагентства, сотрудникам аварийно-спасательной службы удалось спасти тонувшую женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.