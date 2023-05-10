Эксклюзив 10 мая 2023, 22:46 Два человека упали с эстакады при обрушении строительных лесов на ж/д станции Кунцево Источник «360»: 2 человека упали при обрушении строительных лесов на ж/д станции Кунцево Pxhere

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Два человека упали при обрушении строительных лесов на железнодорожной станции Кунцево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В Западном административном округе Москвы при возведении дорожной эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта обрушились строительные леса, в результате чего с высоты упали два рабочих.

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На место вызвали две бригады скорой помощи. Один из рабочих приземлился на рельсы. Предположительно, он получил переломы спины и ног. Его уже перенесли в карету скорой.

Второй человек при обрушении лесов успел зацепиться за эстакаду на уровне пятого этажа. По имеющимся данным, он висит примерно на высоте 10 метров от земли. Спасатели приступили к снятию рабочего. Движение поездов в результате происшествия не нарушено. Вагоны следуют в штатном режиме, уточнил источник.