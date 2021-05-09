Два человека угнали легкомоторник и разбились на нем в Татарстане

В воскресенье днем в Татарстане, недалеко от села Калейкино, упал легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС по региону.

На борту находились два человека. От полученных травм оба скончались на месте. Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в результате жесткой посадки в поле легкомоторного самолета типа „Ермак“ погибли два человека», — рассказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что разрушений и возгорания на земле не было. Тем не менее для предотвращения возгорания спасатели пролили огнетушащее вещество, а затем деблокировали погибших. Всего для ликвидации происшествия было привлечено 30 человек и девять единиц техники.

По данным пресс-службы приволжского СУ СК на транспорте, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. МЧС опубликовало видео с места происшествия.

В Telegram-канале Life сообщили, что самолет у знакомого угнал 56-летний мужчина с подругой. Они пролетели всего два километра и разбились.