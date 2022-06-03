Два человека тяжело пострадали в ДТП в Кузбассе

ДТП произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» рядом с деревней Симаново Топкинского муниципального округа. Там 2 июня столкнулись КамАЗ и пассажирский микроавтобус. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал «ВашГород».

В результате столкновения 13 человек пострадали. Врачи Кузбасского центра медицины катастроф заявили, что состояние двоих из них оценивают как тяжелое. Еще семь человек получили травмы средней тяжести, а четверо — легкой степени.