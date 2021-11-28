Два человека тяжело пострадали при пожаре в доме в центре Нижнего Новгорода

Трехэтажный жилой дом загорелся на улице Пискунова в центре Нижнего Новгорода. Пожару присвоили второй ранг сложности, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в ведомство сегодня, в 11:25. В многоквартирном доме два подъезда. Задымление произошло на втором и третьем этажах.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в результате пожара пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.

«С ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение реанимации ожогового центра Университетской клиники», — уточнил он у себя в Instagram.

Жильцов дома эвакуируют через окна с помощью лестниц. На месте работает три бригады скорой помощи. Причины пожара пока не известны.