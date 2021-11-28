28 ноября 2021, 13:20
Два человека тяжело пострадали при пожаре в доме в центре Нижнего Новгорода
Трехэтажный жилой дом загорелся на улице Пискунова в центре Нижнего Новгорода. Пожару присвоили второй ранг сложности, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о ЧП поступило в ведомство сегодня, в 11:25. В многоквартирном доме два подъезда. Задымление произошло на втором и третьем этажах.
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в результате пожара пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.
«С ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение реанимации ожогового центра Университетской клиники», — уточнил он у себя в Instagram.
Жильцов дома эвакуируют через окна с помощью лестниц. На месте работает три бригады скорой помощи. Причины пожара пока не известны.