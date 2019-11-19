Два человека сварились заживо, провалившись под землю на парковке в Перми

«По предварительным данным, 19 ноября в 09:45 в результате размыва грунта произошло обрушение дорожного покрытия по улице Аустерина, 37а вместе с автомобилем LADA Largus, в результате чего двое мужчин погибли», — сказала собеседница.

По данным ведомства, асфальт провалился под машиной на парковке возле магазина. На фотографиях, которые пресс-служба ГУМЧС по региону предоставила РИА «Новости», видно, что из ямы, к которую упало транспортное средство, валит пар.

Источник фото: МЧС по Пензинской области

Спасатели уже извлекли автомобиль вместе с погибшими из пролома. Их личности и возраст сейчас устанавливают. Погибшие буквально сварились заживо.

Прокуратура региона начала проверку происшествия. На месте также работает следственно-оперативная группа, которая занимается выяснением причин и обстоятельств произошедшего.