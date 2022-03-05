Два человека стали жертвами в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области автомобильная авария унесла жизни двух человек. УАЗ, после потери его водителем контроля над машиной, оказался на встречной полосе, где в это время ехал грузовик «Volvo».

Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МВД. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 15-м километре обхода города Кстово.

Находившиеся в УАЗе 30-летний и 45-летний пассажиры получили травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать факт их смерти. Третий пассажир этой машины был госпитализирован с различными травмами.