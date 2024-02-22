Два человека стали жертвами столкновения тепловоза и легковушки в Нижегородской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на железнодорожном переезде в Балахнинском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные Приволжской транспортной прокуратуры и ГЖД.