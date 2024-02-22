Происшествия

22 февраля 2024, 15:49

Два человека стали жертвами столкновения тепловоза и легковушки в Нижегородской области

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на железнодорожном переезде в Балахнинском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные Приволжской транспортной прокуратуры и ГЖД.

Тепловоз и автомобиль ВАЗ-2107 столкнулись вблизи станции Алешино. В результате водитель и пассажир легковушки получили травмы, несовместимые с жизнью.

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Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Прокуратура РФ

ДТП

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