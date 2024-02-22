22 февраля 2024, 15:49
Два человека стали жертвами столкновения тепловоза и легковушки в Нижегородской области
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на железнодорожном переезде в Балахнинском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные Приволжской транспортной прокуратуры и ГЖД.
Тепловоз и автомобиль ВАЗ-2107 столкнулись вблизи станции Алешино. В результате водитель и пассажир легковушки получили травмы, несовместимые с жизнью.
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Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.
Прокуратура РФ
ДТП
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