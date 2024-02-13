Происшествия 13 февраля 2024, 14:38 Два человека стали жертвами столкновения легковушки и грузовика в Свердловской области

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

Согласно информации ведомства, на 137-м километре дороги столкнулись автомобиль LADA Granta и грузовик Scania. Водитель легковушки, а также его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью.