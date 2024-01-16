Происшествия 16 января 2024, 12:06 Два человека стали жертвами пожаров в Челябинске

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В Челябинске в результате пожаров, произошедших утром 16 января, погибли два человека. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Первый пожар случился в квартире жилого дома на улице 1-го Спутника. Там спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Второе возгорание произошло на улице Танкистов. В квартире на третьем этаже дома был обнаружен мужчина. Его вынесли на свежий воздух, однако вскоре пострадавший скончался.

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Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего.