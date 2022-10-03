Два человека стали жертвами пожара в Забайкалье | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 22:28 Поделиться Telegram

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Viber Два человека стали жертвами пожара в Забайкалье

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В Забайкальском крае произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград».

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Пожар произошел накануне в городе Хилок. Возгорание возникло из-за непотушенной сигареты. Огонь охватил площадь в шесть «квадратов». Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пламя. Два человека погибли.

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