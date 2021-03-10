Два человека стали жертвами пожара в Татарстане

Двое мужчин стали жертвами пожара в частном доме в селе Лашманка Черемшанского района Татарстана, сообщило ИА Nation News.

Когда спасатели прибыли на место, пламя уже охватило площадь 80 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 34 человека и 15 единиц техники. Когда огонь был потушен, спасатели наши в сгоревшем строении тело мужчины. Согласно предварительной информации, это хозяин дома.

Спустя некоторое время при разборе завалов был обнаружен еще один труп. Личности погибших устанавливаются. Выясняются причины возгорания.