Происшествия 08 февраля 2023, 10:23 Два человека стали жертвами пожара в Пермском крае

Читать 360tv в

В Прикамье произошел пожар, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил «Царьград».

Реклама

Возгорание случилось в Кудымкарском округе в одной из деревень. Загорелись дом и надворные постройки. Пламя охватило площадь в 100 «квадратов». К тушению привлекли 11 спасателей и пять единиц спецтехники. Хозяйка дома и ее знакомый погибли. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.