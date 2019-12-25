Два человека стали жертвами пожара в общежитии под Иркутском

При пожаре в деревянных общежитиях в поселке Залари Иркутской области погибли два человека. Еще шестеро пострадали.

«Два человека погибли», — об этом сообщило ИА «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Интерфакс» написал, что один и пятерых госпитализированных находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него ожоги I и II степени. Состояние других пострадавших врачи оценивают как средней и легкой тяжести. Еще один человек будет проходить амбулаторное лечение. Портал «Регион Оnline» уточнил, что погибшие были гражданами Узбекистана.

ЧП произошло ночью 25 декабря около 03:41. Информация о возгорании поступила в пожарную охрану поселка. На место выехали 15 пожарных, а также четыре автоцистерны. Спасатели увидели горевшие одноэтажное и двухэтажное здания. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать.

На месте работают дознаватели. Они выяснят причины произошедшего. Известно, что загоревшиеся здания принадлежали лесозаготовительному предприятию. Сейчас пятеро из шести пострадавших находятся на амбулаторном лечении.