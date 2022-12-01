Происшествия 01 декабря 2022, 14:28 Два человека стали жертвами пожара в Новгородской области

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Два человека скончались в результате пожара, который произошел накануне в деревне Березник Боровичского района Новгородской области. Об этом написал сайт «Новгород.ру».

Как рассказали в ГУ МЧС России по Новгородской области, до приезда пожарных огонь успел уничтожить кровлю дома, внутреннюю отделку и имущество живущих в нем людей, написало ИА Nation News.

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В результате пожара погибли 36-летний мужчина и 27-летняя женщина. Сейчас полиция устанавливает причину случившегося.

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