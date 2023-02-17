Происшествия 17 февраля 2023, 12:49 Два человека стали жертвами пожара в Новгородской области

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Пожар, в котором погибли два человека, случился накануне в населенном пункте Быково Боровичского района Новгородской области, написал РЕН ТВ.

В экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в ночь на 16 февраля. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщило ИА НСН.

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После тушения и разбора завалов спасатели обнаружили тела двоих человек. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины случившегося.

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