17 февраля 2023, 12:49
Два человека стали жертвами пожара в Новгородской области
Пожар, в котором погибли два человека, случился накануне в населенном пункте Быково Боровичского района Новгородской области, написал РЕН ТВ.
В экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в ночь на 16 февраля. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщило ИА НСН.
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После тушения и разбора завалов спасатели обнаружили тела двоих человек. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины случившегося.
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