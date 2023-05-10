Происшествия 10 мая 2023, 18:46 Два человека стали жертвами пожара в Нижегородской области

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В Нижегородской области случилось возгорание, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в поселке Мулино. На улице Новой загорелся один из жилых домов. Огонь охватил площадь в 70 «квадратов». Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из здания 22 человек. Мужчина и женщина стали жертвами произошедшего. Еще семь человек пострадали. Среди них оказалось двое детей.