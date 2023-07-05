Происшествия 05 июля 2023, 18:59 Два человека стали жертвами пожара в Нижегородской области

Читать 360tv в

В Вачском районе Нижегородской области спасатели обнаружил тела двух человек после разбора завалов от пожара в частных домах. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, два дома сгорели в деревне Звягино в ночь на 4 июля. В тушении участвовали 13 спасателей и четыре спецмашины.

Реклама

В результате происшествия погибли 55-летний мужчина и 46-летняя женщина. Сейчас в причинах пожара разбираются правоохранительные органы.