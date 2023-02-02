02 февраля 2023, 16:28
Два человека стали жертвами пожара в Ленинградской области
Во Всеволожском районе Ленинградской области на месте пожара в частном доме спасатели обнаружили тела двух человек. Об этом написал сайт Neva.Today.
Пожар произошел во вторник, 31 января, около 10 часов вечера. Мужчина, позвонивший в МЧС, рассказал, что горит соседний дом.
Реклама
Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь, а во время разбора завалов обнаружили тела 50-летней женщины и ее 45-летнего супруга. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.
Пожары
Ленинградская область
Реклама
Реклама