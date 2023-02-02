Происшествия 02 февраля 2023, 16:28 Два человека стали жертвами пожара в Ленинградской области

Читать 360tv в

Во Всеволожском районе Ленинградской области на месте пожара в частном доме спасатели обнаружили тела двух человек. Об этом написал сайт Neva.Today.

Пожар произошел во вторник, 31 января, около 10 часов вечера. Мужчина, позвонивший в МЧС, рассказал, что горит соседний дом.

Реклама

Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь, а во время разбора завалов обнаружили тела 50-летней женщины и ее 45-летнего супруга. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.