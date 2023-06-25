Эксклюзив 25 июня 2023, 22:38 Два человека стали жертвами пожара в Королеве «360»: при пожаре в многоэтажке в Королеве погибли два человека

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В сгоревшей квартире в Королеве погибли двое человек, предварительно, один пожарный. Детей среди погибших нет. Об этом сообщил источник «360».

Как уточнил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, люди выпали из окна, когда начался пожар.

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По данным МЧС по Московской области, сигнал о пожаре поступил в 21:13. Выяснилось, что огонь охватил квартиру на 14 этаже. Сейчас на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось об эвакуации 10 человек. Очевидцы поделились видеокадрами с места возгорания. На них видно, что пожар распространился на большой площади пострадавшей квартиры.