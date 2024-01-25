25 января 2024, 13:26
Два человека стали жертвами пожара в Иркутской области
Пожар, в котором погибли два человека, произошел накануне в в СНТ «Зеленое» Иркутского района. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на управление Следственного комитета по Иркутской области.
В ведомстве сообщили, что на территории частного дома горели постройки. В пожаре погибли супруги в возрасте 68 лет.
Реклама
Сейчас специалисты проводят судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Пожары
Иркутская область
Реклама
Реклама