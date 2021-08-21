Два человека стали жертвами пожара в гостевом доме в Псковской области

Жертвами пожара в гостевом доме деревне Подборовье-1 под Псковом стали два человека. Еще один может находиться под завалами.

Об обнаружении тел двух погибших сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС. Сейчас спасатели продолжают поиск третьего человека.

Информация о пожаре в гостевом доме поступила в МЧС в 03:23. Когда пожарные прибыли на место, дом уже был объят пламенем. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропечи в сауне.

Источник фото: пресс-служба СУ СК РФ Псковской области

По факту пожара начата доследственная проверка, сообщили в региональном СУ СК РФ. По предварительным данным, в результате пожара один пострадавший был доставлен в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи-криминалисты, сотрудники региональных управлений МВД и МЧС устанавливают причины пожара и точное количество пострадавших.