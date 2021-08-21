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    21 августа 2021, 15:57

    Два человека стали жертвами пожара в гостевом доме в Псковской области

    Ольга Назаркина

    Жертвами пожара в гостевом доме деревне Подборовье-1 под Псковом стали два человека. Еще один может находиться под завалами.

    Два человека стали жертвами пожара в гостевом доме в Псковской области

    Об обнаружении тел двух погибших сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС. Сейчас спасатели продолжают поиск третьего человека.

    Информация о пожаре в гостевом доме поступила в МЧС в 03:23. Когда пожарные прибыли на место, дом уже был объят пламенем. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропечи в сауне.

    Два человека стали жертвами пожара в гостевом доме в Псковской области | Изображение 1Источник фото: пресс-служба СУ СК РФ Псковской области

    По факту пожара начата доследственная проверка, сообщили в региональном СУ СК РФ. По предварительным данным, в результате пожара один пострадавший был доставлен в больницу.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи-криминалисты, сотрудники региональных управлений МВД и МЧС устанавливают причины пожара и точное количество пострадавших.