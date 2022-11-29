Происшествия 29 ноября 2022, 12:30 Два человека стали жертвами пожара в Екатеринбурге

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В понедельник, 28 ноября, в Екатеринбурге на улице Чайковского случился пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Спасатели помогли эвакуироваться из горящего дома 33 жильцам. Еще 60 человек покинули дом самостоятельно.

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В пожаре погибли два человека, еще двое пострадавших были доставлены в больницу. Сейчас полиция устанавливает точные причины возгорания.

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