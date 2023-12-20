Происшествия 20 декабря 2023, 13:57 Два человека стали жертвами массовой аварии на трассе в Кузбассе

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Сразу три автомобиля стали участниками смертельного ДТП на трассе «Сибирь» в Кемеровской области. Организована проверка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пенсионер за рулем грузовика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим габаритным транспортом. Впоследствии машина инициатора аварии протаранила стоявшую на дороге легковушку.

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Ее водитель, который находился на улице, получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, погиб предполагаемый виновник происшествия.