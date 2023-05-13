Важное 13 мая 2023, 14:14 Два человека стали жертвами крушения Ми-8 в Брянской области ТАСС: при крушении Ми-8 в Брянской области погибли два человека Соцсети

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Два человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в городе Клинцы Брянской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона. Среди местных жителей, предварительно, никто не пострадал.

Погибшие — члены экипажа вертолета. Заместитель губернатора региона Андрей Бардуков в комментарии агентству заявил, что пострадавших жителей в Клинцах нет. Точная информация уточняется.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщал о том, что травмы получила 51-летняя местная жительница.

После крушения вертолета на месте ЧП вспыхнул пожар. На место направили оперативные службы. Обстоятельства падения Ми-8 установят позже.

Также стало известно о крушении в регионе истребителя Су-34. По информации Telegram-канала Mash, после этого в области ввели план «Перехват». Поиск диверсантов начали в Клинцовском районе Брянской области, пояснил источник канала. Официально эти данные пока не подтвердили.