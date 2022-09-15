Два человека стали жертвами ДТП в Уфе | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 19:53 Поделиться Telegram

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Viber Два человека стали жертвами ДТП в Уфе

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В Уфе случилось ДТП, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Авария произошла на мосту через проспект Салавата Юлаева. BMW под управлением 26-летнего водителя на огромной скорости влетел во встречные Toyota Corolla и Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что первый автомобиль выбросило с моста вниз на проспект.

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Смертельные травмы получили водитель BMW и 20-летний пассажир Hyundai. Также пострадал 34-летний водитель Hyundai. Его увезли в больницу.

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