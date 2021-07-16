Два человека стали жертвами ДТП в Тюменской области

В Тюменской области случилось ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на 192-м километре автодороги Курган — Тюмень. Иномарка Chevrolet Aveo выехала на встречку, где столкнулась с легковушкой Volkswagen Passat. Два человека получили смертельные травмы. Водитель Chevrolet пострадал. Выяснилось, что он был пьян, добавил nashgorod.ru.