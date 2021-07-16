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    16 июля 2021, 12:45

    Два человека стали жертвами ДТП в Тюменской области

    Артур Блянихов

    В Тюменской области случилось ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

    Авария произошла на 192-м километре автодороги Курган — Тюмень.

    Иномарка Chevrolet Aveo выехала на встречку, где столкнулась с легковушкой Volkswagen Passat. Два человека получили смертельные травмы. Водитель Chevrolet пострадал. Выяснилось, что он был пьян, добавил nashgorod.ru.