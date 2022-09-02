Два человека стали жертвами ДТП в Самарской области

Происшествия 02 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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В Самарской области зарегистрирована авария, в результате которой два человека погибли. Об этом сообщило ИА НСН.

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ДТП случилось в Кинельском районе. Произошло столкновение грузовика и двух легковушек. Два человека погибли. Еще двое получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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