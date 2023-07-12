Происшествия 12 июля 2023, 12:34 Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

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Смертельное ДТП произошло в понедельник, 11 июля, недалеко от трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

Как рассказали в ведомстве, водитель КамАЗа ехал в сторону поселка Каменоломни, когда фуру занесло на мокрой дороге. Грузовик съехал на встречную полосу, где врезался в «Газель».

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В аварии погибли 28-летний водитель «Газели» и его пассажир. Еще одного пассажира «Газели» с травмами доставили в больницу.