Происшествия 22 февраля 2023, 14:52 Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

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В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

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Авария произошла на 16-м километре автодороги Ростов — Ставрополь. Столкнулись фургон Ford Transit и Mercedes. Смертельные травмы получили водитель легковушки и пятилетний ребенок, который находился в салоне авто. 36-летняя пассажирка пострадала и попала в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.