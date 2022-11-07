Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 16:00 Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

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ДТП с участием автомобилей Volkswagen Passat и Toyota Corolla произошло накануне на трассе Новочеркасск — Каменоломни в Ростовской области. В результате случившегося погибли два человека, написал сайт rostovgazeta.ru.

Как сообщили в ГИБДД России по региону, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

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Водитель Volkswagen и пассажирка Toyota скончались на месте происшествия, еще четыре человека были госпитализированы. Среди них — семилетний мальчик и двухлетняя девочка.

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