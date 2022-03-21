Два человека стали жертвами ДТП в Новосибирске

В Новосибирске случилось ДТП, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, 26-летний водитель Lada Priora проигнорировал требование автоинспекторов остановиться и попытался скрыться от них. На улице Забалуева он потерял управление и вписался в бетонный блок. Легковушка опрокинулась в яму. Два пассажира получили смертельные травмы и скончались. Пострадавшего водителя доставили в больницу.