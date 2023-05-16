Происшествия 16 мая 2023, 13:39 Два человека стали жертвами ДТП в Нижегородской области

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ДТП с участием фуры произошло накануне в Чкаловском районе Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель большегруза выехал на встречную полосу движения и врезался в «Газель». Столкновение могло произойти из-за переутомления водителя фуры, написал«Царьград».

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В результате аварии скончались водитель большегруза и водитель «Газели». О других подробностях аварии не сообщается.