Два человека стали жертвами ДТП в Ленобласти

В Ленинградской области случилось ДТП, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на ГИБДД по региону.

Авария произошла на 16-м километре автодороги Оять — Алеховщина — Надпорожье — Плотично. Водитель Volvo частично выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой Lada Largus. В результате столкновения иномарка вылетела в кювет. Водитель отечественного авто и его пассажир получили смертельные травмы.