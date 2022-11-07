Два человека стали жертвами ДТП в Ленобласти | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 14:43 Два человека стали жертвами ДТП в Ленобласти

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В Ленинградской области случилось ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Авария произошла накануне в Тихвинском районе. Иномарка Nissan выехала на встречку, где столкнулась с фурой Scania. 20-летняя девушка, управлявшая легковушкой, и ее пассажирка погибли. Восьмилетний мальчик и мужчина, находившееся в тот момент в салоне машины, попали в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Водитель грузовика не пострадал.