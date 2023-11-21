Происшествия 21 ноября 2023, 01:06 Два человека стали жертвами ДТП с коровой на Кубани ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла на Кубани. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП случилось около 20:00 на трассе «Лабинск — Мостовской — граница КЧР», из-за вышедшей на дорогу коровы.

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«Водитель Mercedes сбил животное, которое от удара отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль скорой медицинской помощи. После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль Lada, после чего опрокинулась», — указали в сообщении.

По данным МВД, на месте погибли 28-летние водитель и пассажир Mercedes. Еще одного пассажира иномарки и пассажира Lada госпитализировали. В автомобиле скорой медицинской помощи никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее четыре человека получили смертельные травмы при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Советском районе Крыма. Водитель Lada Kalina выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104.